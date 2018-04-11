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Спорт

ФК "Зенит 2" открыл счет тренировочного матча на стадионе "Нижний Новгород" 15 апреля

15 апреля 2018 16:30  [2] Спорт

ФК "Зенит 2" открыл счет тренировочного матча на стадионе "Нижний Новгород" 15 апреля. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на игре.

Согласно информации, первый гол в ворота на стадионе забил Андрей Панюков. Счет игры был открыт только во втором тайме, на 59 минуте игры.

Напомним, что первый матч на открывшейся спортивной арене проходит между нижегородским футбольным клубом "Олимпиец" и питерским "Зенитом-2".

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