ФК Зенит 2 выиграл у Олимпийца со счетом 0:1 на первом тренировочном матче на стадионе Нижний Новгород
ФК "Зенит 2" выиграл у "Олимпийца" со счетом 0:1 на первом тренировочном матче на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на игре.
Первый гол, забитый Андреем Панюковым, остался единственным до конца игры.
519671##Напомним##, что первый матч на открывшейся спортивной арене проходил между нижегородским футбольным клубом "Олимпиец" и питерским "Зенитом-2".
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