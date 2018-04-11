Последние новости рубрики Спорт
15 апреля 2018 17:06  [105] ФК "Зенит 2" выиграл у "Олимпийца" со счетом 0:1 на первом тренировочном матче на стадионе "Нижний Новгород"
15 апреля 2018 16:30  [349] ФК "Зенит 2" открыл счет тренировочного матча на стадионе "Нижний Новгород" 15 апреля
15 апреля 2018 15:00  [621] Первый тестовый матч начался на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде 15 апреля
15 апреля 2018 08:00  [842] Пресс-тур для журналистов перед тестовым матчем на стадионе "Нижний Новгород"
14 апреля 2018 19:32  [1078] Более 500 волонтёров будут встречать гостей тестового матча на "Стадионе Нижний Новгород" 15 апреля
13 апреля 2018 18:14  [266] Более двухсот пенсионеров из 17 районов Нижегородской области сдали нормы ГТО 12 апреля
12 апреля 2018 10:54  [1667] Нижегородский ФК "Олимпиец" проиграл красноярскому "Енисею" со счётом 0:1
12 апреля 2018 10:27  [392] Нижегородские спортсменки Анастасия Седова и Наталья Воронина получат по 1,8 млн рублей от облправительства
11 апреля 2018 15:45  [1776] Елена Попонина возглавила Центр спортивной подготовки Нижегородской области
11 апреля 2018 15:16  [1412] Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев возглавил московский ХК "Динамо"
Спорт

ФК "Зенит 2" выиграл у "Олимпийца" со счетом 0:1 на первом тренировочном матче на стадионе "Нижний Новгород"

15 апреля 2018 17:06  [105] Спорт
ФК Зенит 2 выиграл у Олимпийца со счетом 0:1 на первом тренировочном матче на стадионе Нижний Новгород

ФК Зенит 2 выиграл у Олимпийца со счетом 0:1 на первом тренировочном матче на стадионе Нижний Новгород

ФК "Зенит 2" выиграл у "Олимпийца" со счетом 0:1 на первом тренировочном матче на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на игре.

Первый гол, забитый Андреем Панюковым, остался единственным до конца игры.

519671##Напомним##, что первый матч на открывшейся спортивной арене проходил между нижегородским футбольным клубом "Олимпиец" и питерским "Зенитом-2".
Напомним также, что клиенты Альфа-Банка могут получить билет на один из матчей ЧМ-2018, поскольку сейчас официальный банк турнира проводит масштабную национальную промо-кампанию. Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка — физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Розыгрыши проводятся еженедельно. Акция продлится до 1 июня 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph