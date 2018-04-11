ФК "Зенит 2" выиграл у "Олимпийца" со счетом 0:1 на первом тренировочном матче на стадионе "Нижний Новгород" Спорт

ФК Зенит 2 выиграл у Олимпийца со счетом 0:1 на первом тренировочном матче на стадионе Нижний Новгород

ФК "Зенит 2" выиграл у "Олимпийца" со счетом 0:1 на первом тренировочном матче на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на игре.

Первый гол, забитый Андреем Панюковым, остался единственным до конца игры.

519671##Напомним##, что первый матч на открывшейся спортивной арене проходил между нижегородским футбольным клубом "Олимпиец" и питерским "Зенитом-2".

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