Нижегородская дирекция по проведению спортмероприятий планирует направить 24,9 млн рублей на пресс-центр для ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" планирует направить 24,9 млн рублей на организацию пресс-центра для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Пресс-центр разместится на территории "Арсенала" в кремле (корп.6). Контракт предусматривает организацию и проведение на территории пресс-центра мероприятий по освещению ЧМ-2018, а также проведение культурно-познавательных мероприятий для журналистов.

Согласно документам, пресс-центр должен включать презентационную зону региона со сменой экспозиций по трем темам с учетом особенностей исторических, культурных и социально-экономических характеристик региона.

Срок окончания приема заявок для участие в конкурсе установлен до 4 мая 2018 года, подведение итогов конкурса запланировано на 7 мая.

Контракт предусматривает, что исполнитель работ с 10 мая по 12 июня должен выполнить работы по обустройству помещений. Оснастить используемые помещения сценой, подиумом, пандусами, а также бытовой техникой, компьютерами, многофункциональными устройствами, проекторами, материалами, мебелью и инвентарем в соответствии с технической и организационной документацией.

С 13 июня по 16 июля исполнитель должен обеспечивать работу пресс-центра и его безопасность, проводить культурно-массовые, развлекательные и экспозиционные мероприятия. С 17 по 31 июля пресс-центр должен быть демонтирован и помещения освобождены.

Источник финансирования – средства юрлица.

Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

Напомним также, на стадионах турнира будет работать "Команда "А" - команда Альфа-Банка. Специалисты банка будут иметь эксклюзивное право предлагать болельщикам услуги и продукты на всех 12 российских стадионах, принимающих мундиаль. При этом Альфа-Банк выступает не только как спонсор, но еще как технологический партнер FIFA. Банк уже обеспечивает поддержку онлайн-продаж билетов, а во время ЧМ будет обеспечивать работу банкоматов в зонах коммерческого дисплея и оказывать консультационные услуги для всех болельщиков. На местах за все это будут отвечать члены "Команды "А" - специального отряда из более чем 200 человек, задача которых — помочь российским и иностранным болельщикам с осуществлением финансовых операций в дни проведения матчей.