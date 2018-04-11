"Газпром межрегионгаз НН" планирует ограничить поставку газа 11 теплоснабжающим организациям Нижегородской области за долги Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" планирует ограничить поставку газа 11 теплоснабжающим организациям Нижегородской области за долги. Об этом сообщает пресс-служба организации 16 апреля 2018 года.

Согласно информации, под ограничения, которые планируется ввести с 18 апреля, попадают организации в девяти муниципальных образованиях региона. Наиболее крупная задолженность зарегистрирована: МУ "Теплоэнергетическое ПП" (г.о.г. Арзамас) – 189 млн рублей, АО "НОКК" (несколько объектов) – 160,7 млн рублей, МУП "Тепловые сети" Городецкого района – 57,8 млн рублей, МУП "Малое Козино" (Балахнинский район) – 25,9 млн рублей, ОАО "Лысковский электротехнический завод" – 25,5 млн рублей. Также под ограничения попадают ООО "Тепловые сети Арзамасского муниципального района", АО "УК ЖКХ Починковского района", ООО "КомСервис" и ООО "КомСервис-Т" (Вачский район), МП "Линдовский ККПиБ" (г.о.г. Бор).

Общая сумма долга перечисленных организаций составляет 524,4 млн рублей.

"Ситуация с расчётами за газ ряда теплоснабжающих организаций Нижегородской области перешла в критическое состояние. Несмотря на то, что поставщик газа согласовал большинству теплоснабжающих организаций рассрочку оплаты долга до 1 сентября 2018 года, обязательства по расчетам не исполняются", - говорится в сообщении компании.