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Общество

Комитет по туризму ЗС НО одобрил штрафы за несанкционированную продажу алкоголя во время ЧМ

16 апреля 2018 17:50  [80] Общество
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области одобрил штрафы за несанкционированную продажу алкоголя во время Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 16 апреля.

Члены комитета рассмотрели проект изменений в региональный КоАП. Поправки предполагают установление административной ответственности за нарушение требований нормативного правового акта правительства области, регламентирующего особенности оборота алкогольной продукции в период мундиаля. Так, штрафы для граждан предлагается установить в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – в размере 40-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 150-300 тысяч рублей. Данные ограничения будут вводиться только на время проведения Чемпионата мира.

При этом в ходе обсуждения законопроекта присутствующие подняли вопрос величины штрафов для физических лиц. Так, гендиректор ТПП Дмитрий Краснов выразил убежденность в том, что штрафы для граждан за подобного рода нарушения в области слишком низкие, и если, например, штрафовать продавцов алкоголя за несанкционированную реализацию так же, как и юрлиц, то эффект будет заметнее.

С этим мнением согласился и заместитель председателя комитета Василий Суханов. "Нижегородской области, несомненно, нужна какая-то программа легализации малого бизнеса. То, что мы на физических лиц накладываем недостаточно высокую ответственность за нарушения КоАП – это сложившийся факт. Причем это везде так – и в частных перевозках, и в области обращения с отходами, везде", - подчеркнул он.

По итогам обсуждения законопроект был одобрен и направлен для рассмотрения в профильный комитет - по вопросам госвласти и местного самоуправления.

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