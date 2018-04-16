Комитет по туризму ЗС НО одобрил штрафы за несанкционированную продажу алкоголя во время ЧМ Общество

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области одобрил штрафы за несанкционированную продажу алкоголя во время Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 16 апреля.



Члены комитета рассмотрели проект изменений в региональный КоАП. Поправки предполагают установление административной ответственности за нарушение требований нормативного правового акта правительства области, регламентирующего особенности оборота алкогольной продукции в период мундиаля. Так, штрафы для граждан предлагается установить в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – в размере 40-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 150-300 тысяч рублей. Данные ограничения будут вводиться только на время проведения Чемпионата мира.



При этом в ходе обсуждения законопроекта присутствующие подняли вопрос величины штрафов для физических лиц. Так, гендиректор ТПП Дмитрий Краснов выразил убежденность в том, что штрафы для граждан за подобного рода нарушения в области слишком низкие, и если, например, штрафовать продавцов алкоголя за несанкционированную реализацию так же, как и юрлиц, то эффект будет заметнее.



С этим мнением согласился и заместитель председателя комитета Василий Суханов. "Нижегородской области, несомненно, нужна какая-то программа легализации малого бизнеса. То, что мы на физических лиц накладываем недостаточно высокую ответственность за нарушения КоАП – это сложившийся факт. Причем это везде так – и в частных перевозках, и в области обращения с отходами, везде", - подчеркнул он.



По итогам обсуждения законопроект был одобрен и направлен для рассмотрения в профильный комитет - по вопросам госвласти и местного самоуправления.