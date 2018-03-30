Нижегородское правительство определило зоны ограничений на продажу алкоголя в период ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области определило зоны ограничений на продажу алкоголя в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом стало известно в ходе бизнес-форума по подготовке к мундиалю 5 апреля.



По информации заместителя министра промышленности и предпринимательства Нижегородской области Елены Соловьевой, правительство при участии силовых структур и администрации Нижнего Новгорода завершило работу по установлению территорий, где будет запрещена или ограничена продажа алкоголя. Нормативный акт пока не вышел, но информация будет отражена в соответствующем постановлении в ближайшее время.



Елена Соловьева рассказала, что вблизи автостанции "Сенная", автовокзала "Щербинки", Дворца спорта и пл. Киселева планируется ввести запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре в магазинах и местах общественного питания накануне матчей и в дни их проведения.



Полный запрет на продажу алкоголя предполагается ввести в магазинах и местах общественного питания только в дни проведения матчей на территории аэропорта, железнодорожного вокзала и на территории, прилегающей к стадиону. Территория вокруг стадиона будет ограничена ул. Сергея Акимова, ул. Мурашкинской, железнодорожными путями до ул. Бориса Рутковского через ул. Чкалова, ул. Литвинова, ул. Приокской, границами берега Оки до Волги и набережной Волги до ул. Сергея Акимова.



Помимо этого, ограничения коснутся и территории вокруг фан-зоны. Накануне и в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде, трансляции игр со сборной России, а также в дни игр полуфинала и финала будет введен запрет на продажу алкоголя в магазинах и общепите в стеклянной потребительской таре. Территория будет ограничена Зеленским съездом, ул. Добролюбова, ул. Большой Покровской, ул. Грузинской, Университетским переулком, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы, пл. Сенной, Казанским съездом, ул. Красная слобода, Нижневолжской набережной (до ул. Широкой) и Зеленским съездом.



Напомним, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.