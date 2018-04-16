Петербургская компания оформит Нижний Новгород декоративными панелями к ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко ООО "ГК "Мегаполис" (Санкт-Петербург) оформит Нижний Новгород декоративными панелями к ЧМ-2018. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, петербургская компания стала победителем конкурса, итоги которого были подведены 13 апреля 2018 года. В процедуре также участвовали ООО "Премиолед" и индивидуальный предприниматель Сергей Гусев (оба участника также из Санкт-Петербурга), причем они запросили меньшую цену за услуги по сравнению с ГК "Мегаполис", однако уступили ей в опыте подобных работ. Стоимость контракта с победителем конкурса составит 36,9 млн рублей при начальной цене контракта в 37,2 млн рублей.







Напомним также, что в рамках масштабной национальной промо-кампании Альфа-Банка – официального банка турнира – любой клиент может получить билет на один из матчей ЧМ-2018. Призовой фонд акции – 3000 билетов на ЧМ и 5000 сувениров с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ. За 70 дней до ЧМ стало известно имя первого клиента Альфа-Банка, получившего билет на финальный матч предстоящего турнира. Им стала Анна Солодун из Москвы. Билет ей лично вручил спортивный комментатор Виктор Гусев.



СПРАВКА:

Учредителем ООО "Группа компаний Мегаполис" являются Тагир Хусаинов и Андрей Береговой. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. ООО "ГК "Мегаполис" (Санкт-Петербург) оформит Нижний Новгород декоративными панелями к ЧМ-2018. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.Согласно информации, петербургская компания стала победителем конкурса, итоги которого были подведены 13 апреля 2018 года. В процедуре также участвовали ООО "Премиолед" и индивидуальный предприниматель Сергей Гусев (оба участника также из Санкт-Петербурга), причем они запросили меньшую цену за услуги по сравнению с ГК "Мегаполис", однако уступили ей в опыте подобных работ. Стоимость контракта с победителем конкурса составит 36,9 млн рублей при начальной цене контракта в 37,2 млн рублей. Напомним , в общей сложности оформить город планируется более чем 2,3 тысячами панелей с информационными материалами. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода на текущий год. Все элементы оформления должны быть поставлены и смонтированы до 1 июня, а обслуживать их подрядчик должен до 15 августа.Напомним также, что в рамках масштабной национальной промо-кампании Альфа-Банка – официального банка турнира – любой клиент может получить билет на один из матчей ЧМ-2018. Призовой фонд акции – 3000 билетов на ЧМ и 5000 сувениров с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ. За 70 дней до ЧМ стало известно имя первого клиента Альфа-Банка, получившего билет на финальный матч предстоящего турнира. Им стала Анна Солодун из Москвы. Билет ей лично вручил спортивный комментатор Виктор Гусев.СПРАВКА:Учредителем ООО "Группа компаний Мегаполис" являются Тагир Хусаинов и Андрей Береговой. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

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