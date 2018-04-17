Нижегородский минтранс планирует к маю сформировать дополнительный список дорог для ремонта по федпрограмме Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство транспорта Нижегородской области планирует к маю 2018 года сформировать дополнительный список дорог для ремонта по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 17 апреля 2018 года.

Согласно информации регионального минтранса, включение в план реализации федпрограммы дополнительных объектов стало возможным благодаря экономии в размере 132,3 млн рублей, образовавшейся по результатам состоявшихся аукционов. Планируется, что к маю 2018 года список дополнительных объектов будет сформирован, а затем будут объявлены торги.

"Объекты в список мы готовы включать по предложениям жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской агломерации. Предложения можно оставить в группе проекта "Безопасные и качественные дороги, Нижний Новгород". Я сам регулярно просматриваю сообщения в этой группе. Все поступающие предложения анализируются, и те объекты, по которым будет больше всего обращений, также попадут в план реализации программы", - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году планируется выполнить ремонт 127 км региональных и местных автодорог, из них 37,9 км в Нижнем Новгороде, 89,2 км - на территории Нижегородской области. Объем финансирования программы за счет средств бюджетов всех уровней составит 1,7 млрд рублей.

Напомним, что в Нижнем Новгороде будет осуществляться ремонт на 32 участках автодорог и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 48 объектах. В это число, в частности, входят объекты на улицах Бусыгина, Переходникова, Плотникова, Ярошенко, Бринского, Ванеева, Культуры, Федосеенко, Березовской и многих других с учетом состояния дорог и наличия обращений граждан. Ремонтные работы начнутся 18 апреля.