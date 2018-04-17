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Бизнес

Аграрный комитет ЗС НО одобрил инвестсоглашение между облправительством и "ННПП-2"

17 апреля 2018 15:12  [13] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по агропромышленному комплексу Законодательного собрания Нижегородской области одобрил инвестиционное соглашение между облправительством и ООО "ННПП-2" (управляется норвежской компанией Russian Baltik Pork Invest). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 17 апреля 2018 года.

Норвежский инвестор строит в Большемурашкинском районе (д. Ключищи) свинокомплекс полного цикла на шесть тысяч свиноматок. Ожидается, что продажи начнутся в четвертом квартале текущего года. Мощность комплекса - 180 тысяч голов свиней на убой в год. Это уже второй комплекс инвестора. Первый построен и работает в с. Елховка Вадского района (ООО "ННПП").

Законопроект об утверждении соглашения членам комитета представила заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Алевтина Еремина. Она напомнила, что соглашение дает компании основания для получения льгот по налогу на имущество. Объем льгот до ноября 2022 года составит 232,1 млн рублей. Бюджетная эффективность для консолидированного бюджета региона составит чуть более 800 тысяч рублей.

Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 3,6 млрд рублей. Планируется, что будет создано 150 рабочих мест со средней зарплатой 25 тысяч рублей. При этом приоритет при трудоустройстве будет отдаваться местным жителям.

Комитет одобрил данное соглашение. При этом председатель комитета Игорь Тюрин обратился к представителю компании с просьбой при строительстве обратить внимание на вероятность возникновения неприятных запахов, поскольку число жалоб на эту тему от жителей Вадского района "зашкаливает".

Напомним, ожидается, что с введением второго свинокомплексa RBPI Нижегородская область будет полностью обеспечивать собственные потребности в свинине.

Напомним также, RBPI планирует построить в Нижегородской области третий свинокомплекс. Инвестор рассматривает площадки в Сергачском, Лысковском и Краснооктябрьский районах.

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