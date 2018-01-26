Россельхознадзор повторно предписал снизить уровень неприятного запаха рядом со свинокомплексом ННПП в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Руководство ООО "ННПП" обещает организовать сбор дождевых вод для уменьшения неприятного запаха к 2019 году. Об этом специалист предприятия Елена Семерикова сообщила в рамках круглого стола 29 января 2018 года.

С целью улучшения качества жизни людей, проживающих вблизи Вадского свинокомплекса, и жалующихся на неприятный запах с фермы, предприятие в течение 2018 года намерено выполнить строительство седьмой технологической лагуны (резервуара), где будет храниться готовая жидкая фракция до момента вынесения на почву. Кроме того, руководство приняло решение, что на территории фермы будут построены накопительные резервуары, в которых будет собираться дождевая вода. Данная мера необходима для предупреждения загрязнений окружающей почвы и источников. Для очистки сточных вод также предусмотрен монтаж очистных сооружений. Для реализации проекта предприятие направит более 20 млн рублей.



Как отметил исполнительный директор "ННПП" Ильдар Набиев, на данный момент также проходит апробация технологии снижения уровня неприятного запаха при помощи бактериального метода, результаты которой станут ясны весной 2018 года.



В свою очередь заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Елена Полазнова сообщила, что предприятию выдано предписание в срок до июля 2018 года выполнить полный комплекс процедур по снижению уровня неприятного запаха в поселениях, расположенных вблизи Вадского свинокомплекса. Данное предписание было выдано повторно, так как первый раз "ННПП" в предписанный срок до октября 2017 года провели только половину работы по устранению запаха.



Напомним, что ООО "ННПП" и НГСХА начали совместную работу по устранению неприятного запаха от свинокомплекса в мае 2017 года. Ранее сообщалось что компания RBPI намерена ввести в эксплуатацию второй свинокомплекс в Нижегородской области в 2018 году. Он будет расположен вблизи села Халязино Большемурашкинского района.