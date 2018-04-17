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Общество

Подрядчик планирует завершить ремонт дороги на ул. Баумана в Нижнем Новгороде до конца мая

17 апреля 2018 16:04  [73] Общество

Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик планирует завершить ремонт дороги на ул. Баумана в Нижнем Новгороде до конца мая 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 17 апреля.

Согласно информации, ремонтные работы выполняются в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" на 2018 год.

По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации, в 2018 году на участке запланирован ремонт покрытия от улицы Композиторской до переулка Вайгач, переулка Вайгач от улицы Баумана до дома № 10 по улице Голубева. Работы будет проводить компания "Нижавтодорстрой". "На улице зафиксированы колейность, ямочность, износ верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, отсутствие и разрушение бортового камня", - отметили в департаменте.

Как рассказали специалисты "Нижавтодорстроя", на сегодняшний день выполнено фрезерование шести тысяч кв. метров дорожного полотна, установлено 400 погонных метров бортового камня, выполнено устройство выравнивающего слоя. Рабочие планируют завершить ремонт на данном участке дороги до конца мая 2018 года.

Напомним, в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать городские магистрали общей протяженностью 38 км – это 32 улицы города с общей площадью асфальтового полотна 627,5 тысяч квадратных метров. Ранее сообщалось, что ремонтные работы начнутся 18 апреля.

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