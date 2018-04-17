Нижегородский деплесхоз заявляет о нехватке 33 млн рублей на оборудование и технику в преддверии пожароопасного сезона Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области заявляет о нехватке 33,3 млн рублей на оборудование и технику в преддверии пожароопасного сезона. Информацию о мерах, направленных на обеспечение противопожарной безопасности в лесах региона, директор ведомства Роман Воробьев представил на заседании комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания 17 апреля 2018 года.



По его словам, износ лесопатрульной техники в Нижегородской области в настоящее время составляет более 80%, и ей необходимо обновление. На эти цели, по расчетам департамента, нужно 6,5 млн рублей. Кроме того, недоукомплектованы оборудованием пожарно-химические станции (ПХС). Расходы на ПХС должны дополнительно составить порядка 26,8 млн рублей. Как отметил Роман Воробьев, глава региона ранее согласился включить эти средства в реестр дополнительных расходов, но решения минфина о выделении денег пока не принято.



В целом, как отметил Роман Воробьев, департамент готов к пожароопасному сезону 2018 года. По его информации, общие силы, на которые можно рассчитывать в этом году, составляют 1 342 единицы техники и 3 455 человек личного состава. Работа по предотвращению пожаров будет вестись по трем направлениям: наземный мониторинг, авиапатрулирование и обеспечение космического мониторинга. Так, на 216 маршрутах наземного патрулирования протяженностью более 16 тысяч км расположены 65 вышек, с которых будет вестись наблюдение. Почти 60% земель лесного фонда – 2,2 млн га – будут наблюдаться с 47 видеокамер. Кроме того, четыре маршрута в пожароопасный период будут патрулировать два самолета малой авиации.



Роман Воробьев также сообщил, что в настоящее время департамент готовит предложения по изменению законодательства. В частности, деплесхоз считает необходимым обязать арендаторов земель, на которых расположен лес, тушить возникающие пожары. В настоящее время такой обязанности у них нет, и этим занимаются лесохозяйственные учреждения.



"Обеспечение противопожарной безопасности в лесах имеет принципиально важное значение. Применение современных средств видеонаблюдения – это, безусловно, насущная необходимость. Нужно оперативно отслеживать все тревожные моменты, чтобы быстро принять необходимые меры. Кроме того, на всей территории региона необходимо вести разъяснительную работу, связанную с пропагандой бережного отношения к лесу", - отметил в разговоре с журналистами председатель комитета Игорь Тюрин.



Напомним, в феврале 2018 года деплесхоз сообщал о необходимости дополнительного финансирования в 2018 году в объеме 45,5 млн рублей. Роман Воробьев тогда отметил, что при первоначальном планировании областного бюджета, на содержание пожарно-химических станций планировалось дополнительное финансирование в объеме 126 млн рублей. Однако доведенный объем средств по итогу составил 94,2 млн рублей.

Напомним также, что число лесных пожаров в Нижегородской области в 2017 году сократилось на 40% по сравнению с данными за 2016 год.