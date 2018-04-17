Нижегородское правительство подготовит пакет документов по созданию ТОСЭР в Заволжье Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские минпром и мининвест подготовит пакет документов по созданию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заволжье. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, врио губернатора региона Глеб Никитин во время посещения Заволжского моторного завода отметил, для развития экономики моногорода важно "формирование особых условий" для бизнеса. Статус ТОСЭР позволит предоставлять налоговые преференции резидентам площадки.

"Эта тема уже обсуждалась ранее, но по каким-то причинам работа была приостановлена. Я сейчас поручил региональным минпрому и мининвесту совместно с администрацией Заволжья и Заволжского моторного завода вернуться к подготовке соответствующего пакета документов. Основные требования для получения статуса ТОСЭР - наличие заключенных соглашений с резидентами под будущее размещение производства", - пояснил Никитин.

Он подчеркнул, что создание привлекательных условий для бизнеса позволит привлечь дополнительные инвестиции в Заволжье, диверсифицировать экономику моногорода и открыть новые рабочие места для жителей.

Напомним, сейчас единственная в Нижегородской области ТОСЭР создана в Сарове.