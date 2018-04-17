Последние новости рубрики Экономика
17 апреля 2018 19:39  [155] Глеб Никитин поручил добиться включения Заволжского индустриального парка в Нижегородской области в реестр минпромторга РФ
17 апреля 2018 19:22  [63] Нижегородское правительство подготовит пакет документов по созданию ТОСЭР в Заволжье
17 апреля 2018 19:08  [85] Комиссия по архитектуре Думы Нижнего Новгорода одобрила увеличение доходов и расходов бюджета-2018 на 177 млн рублей
17 апреля 2018 17:24  [115] Нижегородский деплесхоз заявляет о нехватке 33 млн рублей на оборудование и технику в преддверии пожароопасного сезона
17 апреля 2018 14:41  [138] Внешнеторговый оборот Нижегородской области в январе-феврале 2018 года вырос в 1,54 раза
16 апреля 2018 15:17  [182] Объем отгруженных товаров в Дзержинске Нижегородской области в 2017 году вырос на 1,5%
16 апреля 2018 11:45  [248] ЦБ РФ отозвал лицензию у имеющего отделение в Нижнем Новгороде "ОФК Банка"
13 апреля 2018 15:26  [512] Нижегородское правительство на 80% выполнило план по доходам от приватизации госимущества в 2017 году
12 апреля 2018 18:08  [373] Нижегородское правительство планирует в апреле увеличить расходы облбюджета-2018 на 1 млрд рублей
12 апреля 2018 17:07  [355] Средняя ставка по ипотеке в Нижегородской области снизилась на 0,11 п.п. за февраль 2018 года
Экономика

Нижегородское правительство подготовит пакет документов по созданию ТОСЭР в Заволжье

17 апреля 2018 19:22  [63] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские минпром и мининвест подготовит пакет документов по созданию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заволжье. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, врио губернатора региона Глеб Никитин во время посещения Заволжского моторного завода отметил, для развития экономики моногорода важно "формирование особых условий" для бизнеса. Статус ТОСЭР позволит предоставлять налоговые преференции резидентам площадки.

"Эта тема уже обсуждалась ранее, но по каким-то причинам работа была приостановлена. Я сейчас поручил региональным минпрому и мининвесту совместно с администрацией Заволжья и Заволжского моторного завода вернуться к подготовке соответствующего пакета документов. Основные требования для получения статуса ТОСЭР - наличие заключенных соглашений с резидентами под будущее размещение производства", - пояснил Никитин.

Он подчеркнул, что создание привлекательных условий для бизнеса позволит привлечь дополнительные инвестиции в Заволжье, диверсифицировать экономику моногорода и открыть новые рабочие места для жителей.

Напомним, сейчас единственная в Нижегородской области ТОСЭР создана в Сарове.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph