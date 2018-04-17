Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2018 13:46  [317] "Нижегородский водоканал" планирует направить 167,6 млн рублей на станцию обеззараживания для "Малиновой гряды"
18 апреля 2018 12:48  [483] Нижегородский госохотнадзор увеличил с трех до пяти число рыбоохранных постов в 2018 году
18 апреля 2018 12:40  [90] Двенадцать человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области по данным на 18 апреля
18 апреля 2018 12:10  [126] Пятнадцать нижегородских музеев сообщили о готовности принимать к оплате банковские карты
18 апреля 2018 11:57  [632] Комиссия по имуществу нижегородской Думы отложила вопрос передачи городу противогололедной системы на Казанском съезде
18 апреля 2018 10:44  [120] Нижегородская митрополия сообщила о предотвращении 275 абортов в 2017 году
18 апреля 2018 10:14  [137] Более 3,3 млн рублей выделила администрация Дзержинска Нижегородской области на временную занятость молодёжи летом 2018 года
18 апреля 2018 09:43  [148] "Теплоэнерго" планирует вывести из эксплуатации две неэффективные котельные до конца 2018 года
18 апреля 2018 09:42  [178] Планируемый на месте тира в парке Кулибина объект не будет богослужебным, - Нижегородская митрополия
18 апреля 2018 09:02  [308] "Дольщикам ЖК "Европейский" и "Новинки Smart City" осталась только надежда", - анонс "Нижегородского рабочего" от 18 апреля
Общество

"Нижегородский водоканал" планирует направить 167,6 млн рублей на станцию обеззараживания для "Малиновой гряды"

18 апреля 2018 13:46  [317] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" объявило запрос предложений на создание станции обеззараживания воды на водопроводной станции "Малиновая гряда" (Приокский район, пр. Гагарина, д. 121). Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок 18 апреля 2018 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 167,63 млн рублей. Заявки будут рассмотрены 15 мая. Срок исполнения контракта – до 30 декабря 2018 года.

Напомним также, что летом 2017 года водоканал сообщал о завершении комплексной замены насосных агрегатов и частотных приводов на станции второго подъема "Малиновой гряды". Объем инвестиций в проект составил около 120 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph