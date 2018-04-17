"Нижегородский водоканал" планирует направить 167,6 млн рублей на станцию обеззараживания для "Малиновой гряды" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" объявило запрос предложений на создание станции обеззараживания воды на водопроводной станции "Малиновая гряда" (Приокский район, пр. Гагарина, д. 121). Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок 18 апреля 2018 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 167,63 млн рублей. Заявки будут рассмотрены 15 мая. Срок исполнения контракта – до 30 декабря 2018 года.

Напомним также, что летом 2017 года водоканал сообщал о завершении комплексной замены насосных агрегатов и частотных приводов на станции второго подъема "Малиновой гряды". Объем инвестиций в проект составил около 120 млн рублей.