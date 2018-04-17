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Политика

Глеб Никитин намерен провести конкурс на должность министра культуры Нижегородской области

18 апреля 2018 16:43  [130] Политика
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глеб Никитин намерен провести конкурс на должность министра культуры Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона 18 апреля.

Согласно информации, Сергей Горин, который покинул пост и.о. министра по собственному желанию, назначен советником губернатора.

"Благодарю его за проделанную работу, было немало интересных проектов, реализацию которых будем продолжать. Я назначил Сергея Горина советником губернатора. Для определения кандидатуры на пост министра культуры Нижегородской области будет подготовлен и проведен конкурсный отбор. В конкурсную комиссию планируется привлечь видных деятелей культуры", - прокомментировал Никитин.

На данный момент обязанности министра культуры области исполняет первый заместитель министра Татьяна Маврина.

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