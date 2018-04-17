Нижегородский министр культуры Сергей Горин покинул пост с 17 апреля Политика

Сергей Горин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский министр культуры Сергей Горин покинул пост с 17 апреля. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в облправительстве.

16 апреля у Горина был последний рабочий день. Напомним, в кулуарах Сергея Горина отправляют в отставку с ноября прошлого года. Также сообщалось, что он может занять должность директора театра оперы и балета в Нижнем Новгороде.

Исполнять обязанности министра культуры пока, вероятнее всего, будет его первый заместитель Татьяна Маврина.

СПРАВКА:

Сергей Александрович Горин в 1978 году окончил Горьковскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки по специальности "Баян". В 2001 году окончил Нижегородскую правовую академию по специальности "Юриспруденция". С 1971-1972 – преподаватель класса баяна и оркестра Вачской детской музыкальной школы, в 1972-1974 – служба в рядах Советской армии, 1974-1978 – преподаватель класса баяна и аккордеона музыкальной школы №10, 1978-1979 – инструктор по театрально-зрелищным учреждениям Горьковского областного комитета профсоюза работников культуры, 1979-1998 – директор музыкальной школы №9, 1998-2011 – директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода, 2011 -2013 – директор департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода с октября 2013 года - министр культуры Нижегородской области.