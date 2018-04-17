Нижегородская прокуратура выявила ряд нарушений при оказании медпомощи жителям региона Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Прокуратура Нижегородской области выявила ряд нарушений при оказании медицинской помощи жителям региона. Доклад о состоянии законности в сфере здравоохранения на заседании комитета по социальным вопросам областного Законодательного собрания 18 апреля 2018 года представил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов.



Так, он рассказал он нарушениях в работе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на селе. По словам Трусова, в их деятельности повсеместно выявлены несоответствия предъявляемым стандартам к оснащению, в частности в некоторых из них отсутствуют комнаты экстренного приема родов и комнаты временного пребывания пациентов. "В Кстовском районе из 24 фельдшерско-акушерских пунктов десять вообще не функционируют", - сказал представитель прокуратуры.

Также были выявлены нарушения при организации скорой медицинской помощи. В частности, большое количество автомобилей подлежат замене, во многих районах области их комплектация не отвечает требованиям. Например, по информации прокуратуры, на территории Шарангского района единственный автомобиль скорой помощи использовался руководством больницы для перемещения между различными отделениями.



"Если говорить о лекарственном обеспечении граждан, в первую очередь льготников, были установлены факты применения лекарственных препаратов, срок годности которых истек. В ряде случаев рецепты гражданам при наличии оснований вообще не выписываются", - подчеркнул Дмитрий Трусов.



Кроме того, по его словам, в поликлиниках и больницах есть проблемы, связанные с невозможностью записи граждан к врачам. "Во многих районах не обеспечивается запись через электронный портал, вследствие чего дорогостоящие терминалы в больницах простаивают выключенными. Например, в Борской ЦРБ через терминал можно записаться только к одному врачу из девяти, в Павловской – к четырем из девяти, в Сеченовской вообще пациенты не попадают на прием путем электронного доступа", - рассказал представитель прокуратуры.



Он также обратил внимание на укомплектованность врачами терапевтических и педиатрических участков, которая составляет в среднем 72% и 82% соответственно, однако в отдельных районах незаполненными остаются более половины вакансий.



Дмитрий Трусов сообщил, что в связи с выявленными нарушениями заместителю губернатора области было внесено представление. Министр здравоохранения региона Антон Шаклунов, присутствовавший на заседании комитета, отметил, что все замечания прокуратуры были учтены, проработаны, а также был составлен план по их устранению.

Напомним также, что Шаклунов возглавил региональный минздрав в январе 2018 года, в 2017 году ведомством руководила Ирина Переслегина.