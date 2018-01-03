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Политика

Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства Нижегородской области и назначил двух и.о. министров

15 января 2018 18:46  [1349] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру областного правительства. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Согласно информации, новая структура предполагает наличие вице-губернатора и семи заместителей.

Кроме того, Никитин заявил о кадровых изменениях в министерстве здравоохранения и министерстве информационных технологий и связи.

Согласно распоряжению и.о. министра информационных технологий и связи назначен Сергей Ефимов. Он сменил на этом посту Сергея Кучина. Также врио губернатора подписал распоряжение о назначении и.о. министра здравоохранения Антона Шаклунова. Он сменил Ирину Переслегину. К своим обязанностям и.о. министров приступят с 16 января.

Ранее источники НИА "Нижний Новгород" в облправительстве сообщали, что новая структура нижегородского кабмина будет введена в декабре 2017 года.

Напомним, 10 января Глеб Никитин своим распоряжением назначил на должность управляющего делами Андрея Бетина, а также на должность и.о. министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Сергея Баринова.

Глеб Никитин был назначен врио губернатора 26 сентября 2017 года вместо досрочно ушедшего в отставку Валерия Шанцева. До конца 2017 года в региональном кабмине произошло три изменения. Ушел руководитель пресс-службы Роман Скудняков, министр транспорта Александр Герасименко перешел на работу заместителем главы администрации Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:
Сергей Ефимов родился в 1979 году в Йошкар-Оле. Получил два высших образования. Работал начальником отдела акционерного капитала и мониторинга корпоративной информации управления корпоративной политики и акционерного капитала ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (Москва), начальником отдела развития межведомственного портала по управлению государственной собственностью и сопряженных информационных систем управления инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Москва), начальником отдела корпоративного управления департамента стратегического управления Минпромторга России, заместителем директора департамента стратегического развития и корпоративной политики ( Москва).

В Минпромторге России Ефимов занимался созданием и развитием Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

СПРАВКА:
Антон Шаклунов родился в 1979 году в Мурманске. Получил высшее медицинское образование. В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям "нейрохирургия" и "лучевая диагностика, лучевая терапия". Является автором ряда научных работ. Работал врачом-нейрохирургом НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, главным врачом МУЗ "Чеховская районная больница №2" Московской области, начальником управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №1 министерства здравоохранения Московской области, начальником управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Крыма, заместителем министра здравоохранения Крыма.

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