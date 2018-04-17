Нижегородское правительство планирует пересмотреть подход к выделению земельных участков многодетным семьям Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует пересмотреть подход к выделению земельных участков многодетным семьям. Об этом министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов сообщил на заседании комитета по имуществу и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области 18 апреля 2018 года.



По его словам, из 23,2 тысячи проживающих в регионе многодетных семей с заявлениями на получение земельных участков на данный момент обратились 9,7 тысячи семей. Предоставлены участки были 39% обратившихся. При этом построили жилье на данных участках только 372 семьи.



"Мы видим показатель того, что мера, прописанная в Земельном кодексе, реализуется очень слабо. Мы пытались понять проблематику, встречались с главами МСУ и с семьями. Есть определенные проблемы в законодательстве, кроме того сам критерий многодетности в сочетании с возможностью построить дом зачастую очень сложен: где многодетной семье взять столько денег? Также обсуждалось и то, что предоставленные участки часто находятся на непривлекательных территориях", - отметил министр.



Он сообщил, что правительство приняло решение менять подход к выделению участков этой категории льготников. Так, планируется разработать концепцию массового предоставления участков на территориях, организованных по типу коттеджных поселков, где будет подготовлена инфраструктура, в частности игровые площадки, школы, детсады, медучреждения. Кроме того, планируется прорабатывать проблему с банками, чтобы они пересмотрели свой подход к рискам при взаимодействии с многодетными семьями. Также, по информации Баринова, вопрос будет обсуждаться и с главами МСУ и инфраструктурными компаниями с тем, чтобы для многодетных семей была снижена стоимость подключения к коммуникациям.



Сергей Баринов отметил, что вопрос будет прорабатываться в органах власти в мае текущего года, после чего в работу сможет включиться и Заксобрание региона, так как необходимо будет также вносить изменения в законодательство.

Напомним, в Нижнем Новгороде более 200 многодетных семей ожидают предоставления земли под индивидуальное жилищное строительство по данным на начало 2018 года.