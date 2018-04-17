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Общество

Нижегородские оздоровительные лагеря планируют принять на 4% больше детей в 2018 году

19 апреля 2018 11:47  [300] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Летняя оздоровительная кампания в Нижегородской области в 2018 году охватит более 240 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 19 апреля 2018 года.

Как отметил и.о. заместителя губернатора области Сергей Шевченко, в летних оздоровительных лагерях отдохнут более 240 тысяч детей, что на 8,5 тысячи больше, чем в 2017 году (231,6 тысячи человек). В том числе организованным летним отдухом будет охвачено 34 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По словам Шевченко, в 2018 году консолидированный бюджет оздоровительной кампании составил 1,4 млрд рублей, что почти на 115 млн рублей больше, чем в прошлом году (в 2017 году – 1,292 млрд рублей).

"По состоянию на 16 апреля 2018 года уже более 32% заявившихся лагерей (сейчас в реестре их 1470), прошли проверку на соответствие требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности. Все лагеря должны быть готовы к приему детей к 20 мая", - рассказал Сергей Шевченко.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, в течение года планируется участие более 95 тысяч детей в экскурсионных программах и более 60 тысяч детей в туристских мероприятиях. Временно трудоустроены будут около 34 тысяч детей, в том числе 11 тысяч детей через службы занятости населения. В период летней оздоровительной кампании будет проведено более тысячи физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

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