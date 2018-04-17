Профильный комитет ЗС НО одобрил апрельское увеличение расходов облбюджета-2018 более чем на 1 млрд рублей Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил увеличение расходов облбюджета-2018 более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 19 апреля 2018 года.

Проект изменений в закон об областном бюджете членам комитета представила министр финансов области Ольга Сулима. По ее словам, внесение изменений связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы в связи увеличением минимального размера оплаты труда, софинансированием с федеральным бюджетом проекта улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

От правительства РФ, в частности, в регион поступило 714,4 млн рублей. Эти средства будут направлены частичнона выплаты зарплат бюджетников в связи с увеличением МРОТ (284,5 млн рублей), на развитие материально-технической базы детских поликлиник (173 млн рублей), выплаты донорам (3 млн рублей), обеспечение лекарствами (55 млн рублей), монтаж и демонтаж временных строений для ЧМ-2018 (197 млн рублей). Что касается последнего пункта, то еще 20 млн рублей на эти цели пойдет из областного бюджета.

Кроме того, более 24 млн рублей из бюджета области будет направлено на улучшение жилищных условий граждан в сельской местности, 324,3 млн рублей – на ремонт дорог и начало строительства дороги Неклюдово-Золотово (Борский г.о.), 41,2 млн рублей – на оказание финансовой помощи муниципальным районам.

В соответствии с вносимыми изменениями доходы областного бюджета составят 144,6 млрд рублей (увеличение на 721,7 млн рублей), расходы составят 147,5 млрд рублей (увеличение на 1 млрд 45 млн рублей), дефицит вырастет на 324 млн рублей и составит 3 млрд 3 млн рублей.

Законопроект был рекомендован к принятию региональным парламентом в двух чтениях.