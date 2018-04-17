Последние новости рубрики Экономика
19 апреля 2018 13:24  [74] Профильный комитет ЗС НО одобрил апрельское увеличение расходов облбюджета-2018 более чем на 1 млрд рублей
19 апреля 2018 08:21  [169] Вопрос об упразднении комиссии по инвестполитике Нижнего Новгорода внесен на рассмотрение депутатов
18 апреля 2018 15:51  [1338] Профильный комитет нижегородской Думы одобрил увеличение бюджета-2018 на 1,26 млрд рублей в апреле
18 апреля 2018 14:13  [1348] Нижегородское правительство намерено подать заявки в минпромторг РФ по пяти индустриальным паркам
17 апреля 2018 19:39  [1670] Глеб Никитин поручил добиться включения Заволжского индустриального парка в Нижегородской области в реестр минпромторга РФ
17 апреля 2018 19:22  [272] Нижегородское правительство подготовит пакет документов по созданию ТОСЭР в Заволжье
17 апреля 2018 19:08  [426] Комиссия по архитектуре Думы Нижнего Новгорода одобрила увеличение доходов и расходов бюджета-2018 на 177 млн рублей
17 апреля 2018 17:24  [420] Нижегородский деплесхоз заявляет о нехватке 33 млн рублей на оборудование и технику в преддверии пожароопасного сезона
17 апреля 2018 14:41  [280] Внешнеторговый оборот Нижегородской области в январе-феврале 2018 года вырос в 1,54 раза
16 апреля 2018 15:17  [257] Объем отгруженных товаров в Дзержинске Нижегородской области в 2017 году вырос на 1,5%
Экономика

Профильный комитет ЗС НО одобрил апрельское увеличение расходов облбюджета-2018 более чем на 1 млрд рублей

19 апреля 2018 13:24  [74] Экономика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил увеличение расходов облбюджета-2018 более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 19 апреля 2018 года.

Проект изменений в закон об областном бюджете членам комитета представила министр финансов области Ольга Сулима. По ее словам, внесение изменений связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы в связи увеличением минимального размера оплаты труда, софинансированием с федеральным бюджетом проекта улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

От правительства РФ, в частности, в регион поступило 714,4 млн рублей. Эти средства будут направлены частичнона выплаты зарплат бюджетников в связи с увеличением МРОТ (284,5 млн рублей), на развитие материально-технической базы детских поликлиник (173 млн рублей), выплаты донорам (3 млн рублей), обеспечение лекарствами (55 млн рублей), монтаж и демонтаж временных строений для ЧМ-2018 (197 млн рублей). Что касается последнего пункта, то еще 20 млн рублей на эти цели пойдет из областного бюджета.

Кроме того, более 24 млн рублей из бюджета области будет направлено на улучшение жилищных условий граждан в сельской местности, 324,3 млн рублей – на ремонт дорог и начало строительства дороги Неклюдово-Золотово (Борский г.о.), 41,2 млн рублей – на оказание финансовой помощи муниципальным районам.

В соответствии с вносимыми изменениями доходы областного бюджета составят 144,6 млрд рублей (увеличение на 721,7 млн рублей), расходы составят 147,5 млрд рублей (увеличение на 1 млрд 45 млн рублей), дефицит вырастет на 324 млн рублей и составит 3 млрд 3 млн рублей.

Законопроект был рекомендован к принятию региональным парламентом в двух чтениях.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph