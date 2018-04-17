Нижегородское правительство планирует направить 109 млн рублей на начало работ по дороге Неклюдово-Золотово в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует направить 109 млн рублей на начало работ по строительству дороги Неклюдово-Золотово в Борском г.о. в 2018 году. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона 19 апреля 2018 года.

Члены комитета обсудили проект очередных изменений в закон об областном бюджете. В числе новых расходов – увеличение ассигнований дорожного фонда на 324 млн рублей, которые будут направлены на ремонт дорог, а также на начало строительства дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участке Неклюдово-Золотово. Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов, в текущем году средства на эту дорогу предусмотрены в размере, необходимом только для подготовки площадки под строительство.

В частности, в 2018 году из дорожного фонда области на этот объект будет направлено 109 млн рублей. Предполагается, что в 2019 году будут выделены средства в объеме 790 млн рублей, в 2020 году – чуть более 3 млрд рублей. Предварительная стоимость строительства, таким образом, составит 3,9 млрд рублей.

По словам Власова, уже с 2019 года ожидается получение федерального софинансирования на строительства дороги. Доля софинансирования пока не определена, но, как полагает министр, соотношение может составить 50% на 50%.

Сроки начала строительства не называются.

Напомним, ранее Вадим Власов сообщал, что дорога Неклюдово-Золотово будет бесплатной.

Напомним также, что строительство данной дороги предполагает снос трех домов и изъятие 36 участков.