Нижегородское ГУ МЧС предложило приостановить работу 23 крупных торговых объектов из-за нарушений пожарной безопасности Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ГУ МЧС России по Нижегородской области обратилось с ходатайством в органы прокуратуры о направлении исков в суды с требованием временно приостановить работу 23 крупных торговых объектов региона из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом врио начальника управления Сергей Воронцов сообщил на заседании правительства Нижегородской области 19 апреля 2018 года.



По его словам, ГУ МЧС совместно с органами прокуратуры и госпожнадзора после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове провело проверки мест массового пребывания людей – торгово-развлекательных центров, досуговых учреждений детей, объектов культуры и спорта. В общей сложности проверено было 318 из 581 работающих в регионе подобных объектов. По результатам проверок было выявлено более четырёх тысяч нарушений требований пожарной безопасности.



"Среди наиболее распространенных нарушений – неисправность пожарной сигнализации, автоматических систем пожаротушения и дымоудаления, отсутствие аварийного освещения, загромождение путей эвакуации мебелью, запертые двери эвакуационных выходов", - отметил Воронцов. Кроме того, по его информации, персонал данных торговых объектов очень плохо ознакомлен с мерами обеспечения пожарной безопасности.



Как сообщил Воронцов, по итогам этих проверок ГУ МЧС направило в прокуратуру 52 ходатайства с тем, чтобы собственников через суд обязали устранить нарушения. В том числе по 23 объектам в иски предложено включить такую меру, как временное приостановление деятельности до устранения нарушений. Среди них оказались объекты, находящиеся в Нижнем Новгороде (торговые центры "Лобаческий Plaza", "Рио", "Муравей", "Открытый материк", магазины "Спар" и "Перекресток"), Арзамаса, Дзержинска, Павлова, Володарска.



В связи с этой информацией врио губернатора региона Глеб Никитин поручил минпрому совместно с органами МСУ оценить последствия приостановления деятельности этих объектов, в том числе для жителей.