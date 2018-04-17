Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Владимир Привалов арестован до 16 июня Политика

Владимир Привалов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Владимир Привалов арестован до 16 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда 19 апреля.

Согласно информации, сегодня суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил Привалова под стражу. Он обвиняется в том, что якобы в 2012-2013 годах вместе с Олегом Кондрашовым (генеральный директор телекомпании "Волга", экс-глава администрации Нижнего Новгорода) получил взятку на общую сумму 17 млн рублей.

По данным газеты "Коммерсант – Приволжье", проверку в отношении Кондрашова и Привалова еще в 2015 году инициировал бывший профессиональный спортсмен-регбист Мамука Лосаберидзе, которого якобы привел в мэрию бывший на тот момент главой города Олег Сорокин (в данный момент сам находится в СИЗО). "Инвестор обещал организовать европейский уровень сервиса в похоронном деле: благоустроить кладбища, открыть крематорий, ритуальный зал. Но что-то там не заладилось, с этими коммерсантами решили распрощаться, расходились тяжело, со скандалом. В итоге последовало заявление в ФСБ о каких-то крупных взятках", - утверждает собеседник "Ъ".

Адвокат Владимира Привалова подтвердил изданию, что эта фамилия встречается в материалах дела.

Олег Кондрашов в свою очередь отмечает, что три года назад следственные органы детально проверяли все аспекты указанного дела, в том числе, проводились экспертизы записей, представленных Лосаберидзе. Следствие выяснило, что эти записи были смонтированы, состава преступления не нашли.

Как сегодня сообщило СК РФ, также в рамках расследования задержаны предприниматели Сергей Муравлёв и Юрий Гришин, а Олег Кондрашов объявлен в розыск. Напомним при этом, что последний уже длительное время находится на лечении за границей, перед отъездом никаких вопросов со стороны следователей к нему не было.

"Коммерсант – Приволжье" также отмечает, что уголовное дело по взяткам принял к производству тот же следователь, который расследует уголовное дело против Олега Сорокина.