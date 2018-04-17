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Политика

"Следственные органы в 2015 году детально проверили вопрос по кладбищам и состава преступления не нашли", - Олег Кондрашов

18 апреля 2018 18:12  [304] Политика
Олег Кондрашов

Олег Кондрашов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Следственные органы в 2015 году детально проверили вопрос по кладбищам и состава преступления не нашли", - сказал НИА "Нижний Новгород" генеральный директор телекомпании "Волга", экс-глава администрации города Олег Кондрашов 18 апреля 2018 года.

Сегодня стало известно, что Олега Кондрашова и его бывшего заместителя Владимира Привалова подозревают в получении взятки в 15 млн рублей якобы за покровительство представителям сферы ритуальных услуг.

"Подозрение в продаже каких-либо должностей или получение взяток я полностью отрицаю. Этого не было", - заявил Кондрашов.

"Получается, что то преследование, которое в 2015 году против меня пытался организовать Олег Валентинович Сорокин (экс-глава города, сейчас сам находится в СИЗО, - прим. НИА "Нижний Новгород") сегодня вновь зачем-то возобновляется. Три года назад следственные органы детально проверяли все аспекты этого дела, в том числе, проводились экспертизы. Состава преступления не нашли. Зачем и кому понадобилось вновь возвращаться к этой теме, я ответить не могу. Следствие пусть разбирается", - подчеркнул он.

"В данный момент я нахожусь на лечении за границей, мне была сделана хирургическая операция и сейчас я прохожу процесс восстановления. Он идет уже длительный период. До моего отъезда никаких вопросов ко мне со стороны следствия не было", - подытожил Олег Кондрашов.

Напомним также, что в марте был арестован депутат Гордумы, директор МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" Николай Ингликов. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

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