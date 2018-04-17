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Общество

Нижегородская администрация планирует провести ремонт асфальтового покрытия на метромосту до 15 июня

20 апреля 2018 16:45  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Ремонт асфальтового покрытия на метромосту в Нижнем Новгороде планируется провести до 15 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства 20 апреля.

Отмечается, что электронный аукцион по выбору подрядной организации будет объявлен в первой декаде мая. Ремонтные работы планируется провести до 15 июня 2018 года.

Работы будут проводиться с ограничением движения по полосам. Полное закрытие движения по метромосту не планируется.

В департаменте обратили внимание, что ремонтироваться будет не метромост, а асфальтовое покрытие на автодорожных подходах (улицы Барминская и Студенческая) и самой переправе через Оку. Будут выполнены следующие работы: замена верхнего слоя асфальтобетона и бортового камня на тех участках, где это необходимо, ремонт тротуаров, а также восстановление горизонтальной дорожной разметки.

Напомним, что 18 апреля на заседании комиссии по бюджету Думы Нижнего Новгорода сообщалось о том, что в проекте изменений в горбюджет на апрель 2018 года входят 76,2 млн рублей на ремонт метромоста.

Напомним также, что открытие автодвижения по нему состоялось 4 ноября 2009 года.

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