Профильный комитет нижегородской Думы одобрил увеличение бюджета-2018 на 1,26 млрд рублей в апреле Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия по бюджету Думы Нижнего Новгорода одобрила увеличение расходов и доходов бюджета города на 1,26 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов горадминистрации Юрий Мочалкин в ходе заседания комиссии 18 апреля.

Основная часть средств поступает за счет межбюджетных трансфертов на - 987,7 млн рублей. В проекте изменений в бюджет предлагается увеличить расходы на ремонт метромоста в рамках подготовки к ЧМ-2018 (76,2 млн рублей), на ремонт дорог в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" (761 млн рублей), ремонт дорог по ул. Самаркандской (34,7 млн рублей), на капремонт образовательных организаций (68,8 млн рублей). За счет собственных доходов предлагается увеличить расходы, в том числе, на открытие дополнительных отделов МКУ "МФЦ" (43 млн рублей).

В случае принятия изменений доходы городского бюджета составят 31 млрд 310 млн рублей, расходы – 32 млрд 450 млн рублей, дефицит не изменится и составит 1 млрд 140 млн рублей.

Как сообщалось ранее, комиссия по строительству и архитектуре рассматривала увеличение доходов и расходов бюджета-2018 в апреле на 177 млн рублей.