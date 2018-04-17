"Нижегородский водоканал" отменил закупку услуги по созданию станции обеззараживания для "Малиновой гряды" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ОАО "Нижегородский водоканал" отменило закупку услуги по созданию станции обеззараживания для водопроводной станции "Малиновая гряда" (Приокский район, пр. Гагарина, 121). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 20 апреля 2018 года.

Извещение о проведении открытого запроса предложений было опубликовано 18 апреля. Сообщалось, что компания намерена направить на эти цели более 167 млн рублей. Позже, 20 апреля, стало известно, что водоканал отказался от проведения закупки.

В пресс-службе компании НИА "Нижний Новгород" сообщили, что закупку вновь объявят позже, пока ее приостановили в целях уточнения документации.

Напомним, летом 2017 года водоканал сообщал о завершении комплексной замены насосных агрегатов и частотных приводов на станции второго подъема "Малиновой гряды". Объем инвестиций в проект составил около 120 млн рублей.