Нижегородская телебашня будет подсвечена цветами флагов Швеции и Южной Кореи в день их игры на ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская телебашня будет подсвечена цветами флагов Швеции и Южной Кореи в день их игры на ЧМ-2018 18 июня. Об этом сообщил нижегородский филиал РТРС.

Согласно информации, световая композиция будет воспроизводиться на телебашне с 22:00 до 01:00. Также на телебашне в это время будет транслироваться результат матча между Швецией и Южной Кореей, который в 15:00 стартует на стадионе "Нижний Новгород".

"Первая игра мирового футбольного первенства - большое событие для Нижнего Новгорода. Надеемся, что тематическая подсветка главной телебашни региона порадует нижегородцев и гостей города, станет своеобразным символом гостеприимства для иностранных сборных и их болельщиков. Увидеть праздничную подсветку можно из центральной части города: с улиц Белинского, Костина или Крупской", - отметил директор филиала РТРС Михаил Небольсин.

На протяжении Чемпионата оригинальная подсветка телебашни будет включаться ежедневно. Так, 19 июня световое шоу будет посвящено игре сборных России и Египта.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал. 18 июня сыграют Швеция (F3) - Южная Корея (F4); 21 июня Аргентина (D1) - Хорватия (D3); 24 июня Англия (G4) - Панама (G2); 27 июня Швейцария (E2) - Коста-Рика (Е3).