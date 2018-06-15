Швеция обыграла Корею со счетом 1:0 в матче ЧМ 18 июня Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сборная Швеции обыграла сборную Республики Корея в матче Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на "Стадионе Нижний Новгород" 18 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

На стадионе, рассчитанном на 45 тысяч человек, присутствует 42,3 тысяч зрителей. В первом тайме никто из соперников не смог поразить ворота противника. Во втором тайме, на 65 минуте, Андреас Гранквист забил первый и единственный гол в ворота корейцев.

Швеция играет на мундиале впервые после 12-летнего перерыва. Корея – в десятый раз. Сборные этих стран на ЧМ ранее никогда не пересекались. Компанию этим командам в группе F составят действующий чемпион мира Германия и Мексика.

Напомним, стадион рассчитан на 45 тысяч мест. Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ. 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

Также напомним, что на пл. Минина в столице Приволжского федерального округа проходит фан-фест. Сегодня, 18 июня, с 15:00 до 17:00 там проходит трансляция матча Швеция – Республика Корея. В 17:00-17:35 - выступление Cover-band "White Fire". С 18:00 до 20:00 состоится трансляция матча Бельгия – Панама. С 20:05 до 20:40 - тематическая программа "Колорит города". 21:00-23:00 - трансляция матча Тунис – Англия. С 23:00 до 00:00 – выступление "Swanky Tunes". Вход на Фестиваль болельщиков FIFA бесплатный для всех.