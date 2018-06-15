Нижегородские перевозчики организовали бесплатный проезд для пенсионеров в дни матчей ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские перевозчики организовали бесплатный проезд для пенсионеров и других льготных категорий населения в дни матчей ЧМ-2018. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил президент союза перевозчиков области Михаил Романычев 18 июня 2018 года.



Отметим, что в союз входит большинство частных перевозчиков города. Директор ООО "Лидер-Транс" (компания является уполномоченным представителем товарищества, в которое входят два ИП Каргин) и член союза Эдуард Степанов пояснил, что перевозчики вышли с таким предложением в департамент транспорта города из-за напряженной транспортной ситуации в Нижнем Новгороде, дептранс их поддержал. Рассчитывать на бесплатный проезд могут пенсионеры, школьники и студенты только в дни матчей.



Напомним, в Нижнем Новгороде матчи группового этапа Чемпионата пройдут 18, 21, 24 и 27 июня, 1 июля состоится одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.