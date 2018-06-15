Последние новости рубрики Общество
19 июня 2018 19:21  [48] Молодежный парламент Дзержинска Нижегородской области выявил около 100 граффити с рекламой наркотиков
19 июня 2018 19:12  [62] Около 150 человек приняли участие в публичных слушаниях по исполнению бюджета Нижегородской области 2017 года
19 июня 2018 19:04  [55] Общественники Дзержинска Нижегородской области предложили выделять многодетным субсидии на жилье
19 июня 2018 18:53  [226] Суд отложил рассмотрение иска нижегородского перевозчика ИП Комракова по маршруту Т-71
19 июня 2018 18:43  [169] Департамент градразвития региона планирует разработать генплан Нижегородской агломерации
19 июня 2018 18:38  [68] Нижегородский минздрав планирует в 2018 году разработать проект капремонта Ардатовской ЦРБ
19 июня 2018 18:25  [92] Колл-центр языковой поддержки на транспорте открылся в Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018
19 июня 2018 17:54  [389] "Если деревянные дома делать памятниками, тогда нужна единовременно пара-тройка бюджетов Нижнего Новгорода", - Сергей Попов
19 июня 2018 17:27  [145] Профильная комиссия нижегородской думы отказалась выносить на заседание вопрос о ситуации с детсадом на ул. Ильинской
19 июня 2018 17:19  [164] "Если вы не проживаете в границах проекта, то на публичных слушаниях ваше мнение никого волновать не будет", - Мария Попова
Общество

Нижегородские перевозчики организовали бесплатный проезд для пенсионеров в дни матчей ЧМ-2018

18 июня 2018 17:08  [392] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские перевозчики организовали бесплатный проезд для пенсионеров и других льготных категорий населения в дни матчей ЧМ-2018. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил президент союза перевозчиков области Михаил Романычев 18 июня 2018 года.

Отметим, что в союз входит большинство частных перевозчиков города. Директор ООО "Лидер-Транс" (компания является уполномоченным представителем товарищества, в которое входят два ИП Каргин) и член союза Эдуард Степанов пояснил, что перевозчики вышли с таким предложением в департамент транспорта города из-за напряженной транспортной ситуации в Нижнем Новгороде, дептранс их поддержал. Рассчитывать на бесплатный проезд могут пенсионеры, школьники и студенты только в дни матчей.

Напомним, в Нижнем Новгороде матчи группового этапа Чемпионата пройдут 18, 21, 24 и 27 июня, 1 июля состоится одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph