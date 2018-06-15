Общественная палата Нижнего Новгорода планирует провести довыборы в августе Общество

Юлия Крузе Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественная палата (ОП) Нижнего Новгорода планирует провести довыборы в августе. Об этом сообщила председатель ОП Юлия Крузе на заседании комиссии Гордумы по местному самоуправлению 18 июня 2018 года.



Она представила депутатам проект внесения изменений в положение об ОП, который предусматривает введение процедуры добора членов палаты на место выбывших. "Всего в палате 38 членов, из них восемь - уходят из палаты по собственному желанию. Мы балансируем на 20 людях и волнуемся, что на заседаниях не будет кворума. Некоторые вообще не принимают участия в заседаниях. Зато к нам приходят члены городского совета, которые активно включаются в работу. Мы планируем вынести на Думу вопрос о доборе в общественную палату, чтобы в августе провести довыборы, организовать презентации и понять, зачем человек вообще идет работать в палату. Это такое постепенное улучшение. Общую структуру мы не меняем", - рассказала она. На заседании было принято решение – вынести этот вопрос на Думу 20 июня.



Напомним, ранее Крузе заявляла о том, что фактически, в Общественной палате Нижнего Новгорода работает 15 человек из 38.