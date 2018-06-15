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Общество

Обсуждение по проекту новой маршрутной сети Нижнего Новгорода пройдет в Ленинском районе 19 июня

18 июня 2018 18:00  [319] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественное обсуждение по проекту новой маршрутной сети Нижнего Новгорода пройдет в Ленинском районе 19 июня. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города 18 июня 2018 года.

Согласно информации, встреча состоится 19 июня в 18:30, в администрации Ленинского района (пр. Ленина, 46).

Напомним, первое обсуждение прошло в Московском районе 7 июня, второе – в Автозаводском районе 13 июня, третье - в Канавинском районе 15 июня. Жители предложили свои варианты развития маршрутной сети и попросили сохранить ряд маршрутов.

В каждом районе города пройдет по два обсуждения, всего их будет 16. Что касается вторых обсуждений в Московском районе, то встреча состоится, предварительно, 5 июля в 18:00 либо в школе № 66 Московского района, либо в актовом зале завода "Сокол", в Канавинском районе – 12 июля. Более подробно по встречам в остальных районах, в пресс-службе администрации пообещали ответить, когда будет сформирован точный график встреч.

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