Обсуждение по проекту новой маршрутной сети Нижнего Новгорода пройдет в Ленинском районе 19 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественное обсуждение по проекту новой маршрутной сети Нижнего Новгорода пройдет в Ленинском районе 19 июня. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города 18 июня 2018 года.



Согласно информации, встреча состоится 19 июня в 18:30, в администрации Ленинского района (пр. Ленина, 46).



Напомним, первое обсуждение прошло в Московском районе 7 июня, второе – в Автозаводском районе 13 июня, третье - в Канавинском районе 15 июня. Жители предложили свои варианты развития маршрутной сети и попросили сохранить ряд маршрутов.



В каждом районе города пройдет по два обсуждения, всего их будет 16. Что касается вторых обсуждений в Московском районе, то встреча состоится, предварительно, 5 июля в 18:00 либо в школе № 66 Московского района, либо в актовом зале завода "Сокол", в Канавинском районе – 12 июля. Более подробно по встречам в остальных районах, в пресс-службе администрации пообещали ответить, когда будет сформирован точный график встреч.