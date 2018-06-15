Около 42,3 тысяч зрителей посмотрели первый для Нижнего Новгорода матч ЧМ-2018 Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 42,3 тысяч зрителей посмотрели матч Швеция - Республика Корея в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на "Стадионе Нижний Новгород" 18 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

На стадионе, рассчитанном на 45 тысяч человек, присутствовало 42,3 тысяч зрителей. Автором единственного гола на 65 минуте стал Андреас Гранквист, он же в итоге стал лучшим игроком матча.

"Мы видели, что Мексика обыграла Германию, так что ситуация в группе усложнилась. Здесь мы могли бы первые 10 минут сыграть, у нас были отличные возможности. Я думаю, что мы могли бы, по меньшей мере, два мяча забить", - сказал Гранквист по итогам игры.

Тренер шведской сборной Янне Андерссон отметил, что его напугал факт окончания первого тайма со счетом 0:0. "Вы знаете, что всегда во второй половине игра идет не так, как в первой. При счете 0:0 я испытывал дискомфорт, что мы не могли забить. Потом нам дали возможность забить пенальти. У меня еще был вопрос к видеопомощнику судьи. По-моему, там и так все было ясно. Там, где стоит судья, он должен был сразу понять. Конечно, игра была непростая, мы начали уставать к концу. Мы выполнили все по плану, я рад, что они так сыграли", - добавил тренер.

На вопрос об оценке готовности Нижнего Новгорода он отметил: "Блестяще все было сделано. Если вы спрашиваете про болельщиков, то я очень рад, что мы много соотечественников здесь увидели. Надеюсь, мы их наградили, я вижу, что они рады".

Тренер сборной Республики Корея Син Тхэ Ен, говоря об игре, несколько раз подчеркнул, что шведские игроки очень высокие. "Мы готовились специально, чтобы играть против высоких игроков. После первого тайма мы привыкли, и во втором тайме уже исками возможности. На самом деле, наши игроки очень хорошо приспособились. Жалко, что мы получили пенальти во втором тайме. Нам легче было бы, если бы мы выиграли эту игру, и тогда против Мексики и против Германии мы бы были уже во всеоружии", - сказал он.

"Мы так много вложили души в эту игру, а результаты не такие хорошие. Может быть, это негативно повлияет на игроков. Мы очень хотели выиграть эту игру, настрой был именно на победу. Я думаю, что психологически игроки все-таки испытывали стресс, потому что шведы выше нас", - добавил тренер.

"Мы вчера приехали из аэропорта сразу в гостиницу. Затем мы проснулись, на стадион пошли недалеко от гостиницы. Мы успели только из окна посмотреть на Нижний Новгород. Все было очень красиво, и у нас в 8:45 завтра рейс в Петербург", - подытожил он.

Швеция играет на мундиале впервые после 12-летнего перерыва. Корея – в десятый раз. Сборные этих стран на ЧМ ранее никогда не пересекались. Компанию этим командам в группе F составят действующий чемпион мира Германия и Мексика.

Напомним, стадион рассчитан на 45 тысяч мест. Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ. 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

Также напомним, что на пл. Минина в столице Приволжского федерального округа проходит фан-фест. С 18:00 до 20:00 там проходит трансляция матча Бельгия – Панама. С 20:05 до 20:40 - тематическая программа "Колорит города". 21:00-23:00 - трансляция матча Тунис – Англия. С 23:00 до 00:00 – выступление "Swanky Tunes". Вход на Фестиваль болельщиков FIFA бесплатный для всех.