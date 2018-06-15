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Общество

Депутат Думы Нижнего Новгорода предложил принимать строительный мусор от населения взамен на деньги

18 июня 2018 18:54  [1585] Общество
Владимир Герасичкин

Владимир Герасичкин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Владимир Герасичкин (КПРФ) предложил принимать строительный мусор от населения взамен на деньги. Об этом он сообщил на заседании комиссии Гордумы по экологии в формате рабочего совещания 18 июня 2018 года.

Он заявил о необходимости принятия программы, для того, чтобы жители города были заинтересованы в ликвидации несанкционированных свалок. "Выгоднее не тратить деньги на устранение свалок, а разработать программу, в рамках которой за небольшие деньги и, возмещая затраты на доставку, принимать строительный мусор у населения. Помните, после развала Советского Союза везде валялись рамы от тракторов, железо. Но как только объявили, что можно сдавать металлолом, сразу все собрали, и металла на улице не стало", - пояснил он.

Предложение было озвучено после того, как выяснилось, что на ликвидацию несанкционированной свалки в поселке Левинка Московского района требуется более 760 тысяч рублей из городского бюджета. Депутаты заметили, что город постоянно тратит за эти цели средства, а нарушителей при этом не наказывают, и они снова сваливают мусор где хотят. В итоге было принято решение - обратиться к главе города Владимиру Панову с просьбой принять меры по ликвидации стихийных свалок в городе.

Напомним, нижегородская администрация планирует получить проект рекультивации шуваловской промзоны к концу декабря 2018 года.

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