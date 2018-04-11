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Общество

Нижегородская администрация планирует получить проект рекультивации шуваловской промзоны к концу декабря 2018 года

16 апреля 2018 11:54  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация планирует получить проект рекультивации шуваловской промзоны к концу декабря 2018 года.

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода 13 апреля 2018 года разместил на сайте госзакупок аукцион на разработку проекта рекультивации земельного участка, занятого свалкой промышленных и бытовых отходов, расположенной за кладбищем "Красная Этна" на территории шуваловской промзоны в Ленинском районе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,39 млн рублей. Срок выполнения работ – до 20 декабря 2018 года. Аукцион назначен на 11 мая.

Как сообщалось ранее, в середине апреля специализированная организация должна начать вывозить с площадки отходы и утилизировать их в зависимости от их класса опасности. Из резервного фонда администрации на ликвидацию последствий, транспортировку и утилизацию отходов выделено 4,4 млн рублей.

Напомним, по иску нижегородской районной прокуратуры судом было принято решение о рекультивации свалки, обязанность провести которую возложена на администрацию города. В конце 2017 года горадминистрация сообщала, что в 2018 году на проект ликвидации шуваловской свалки планируется выделить 15 млн рублей.

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