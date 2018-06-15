Гендиректор "Теплоэнерго" провел установочную встречу с членами совета директоров от общественности Общество

АО "Теплоэнерго" намерено отремонтировать более 40 км муниципальных сетей в рамках концессионных соглашений с администрацией Нижнего Новгорода и областным правительством. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации 19 июня 2018 года.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Александр Котельников провел установочную встречу с общественниками, вошедшими в состав совета директоров предприятия. Напомним, в состав нового совета директоров предприятия вошли представители ведущих региональных вузов, регионального отделения Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Нижнего Новгорода.

"Наша задача – помочь общественникам быстрее вникнуть в суть вопросов, войти в темп работы, обозначить основные направления взаимодействия. Потому что нам пригодиться свежий взгляд как в вопросах стратегического развития предприятия, так и в текущей деятельности", - отметил Александр Котельников.

В ходе обсуждения представители общественности задавали интересующие их вопросы об операционной деятельности предприятия, формировании инвестиционной и ремонтной программ.

На полноценное заседание совет директоров Теплоэнерго соберется в новом составе после утверждения всех документов единственным акционером компании (администрацией Нижнего Новгорода, - прим. НИА "Нижний Новгород").

Напомним, нижегородская администрация планирует увеличить состав совета директоров "Теплоэнерго" в полтора раза.