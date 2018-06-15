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Общество

Движение общественного транспорта будет продлено 19 июня для участников фан-феста в Нижнем Новгороде

19 июня 2018 15:36  [719] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение общественного транспорта будет продлено 19 июня для участников Фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, последнее отправление автобусов маршрутов №№ 3, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 61, 64, 68, 90 с конечных остановок перенесено на 23:30. По такому же расписанию будут ходить трамвай маршрута №2, 21 и троллейбусы маршрутов №№9, 13, 17, 31.

Работа метро продлена до 01:00.

Напомним, в рамках фестиваля 19 июня состоится выступление народного артиста РФ Олега Газманова. Вход свободный.

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