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Олег Газманов выступит на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 19 июня

19 июня 2018 14:01  [238] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Олег Газманов выступит на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 19 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

19 июня на площадке Фестиваля болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского будут традиционно транслироваться матчи в рамках очередного игрового дня ЧМ-2018. В этот день пройдут игры: Колумбия – Япония (15:00 – 17:00), Польша – Сенегал (18:00 – 20:00), завершит день трансляция игры сборной России с Египтом (21:00 - 23:00).

Между трансляциями с 14:00 до 14:40 на фестивале выступит "Chkalov band", с 17:00 до 17:30 пройдёт тематическая программа "Хоровод дружбы". Хедлайнером фестиваля в этот день станет народный артист РФ Олег Газманов, выступление музыканта запланировано с 20:00 до 20:35.

Площадка фестиваля традиционно открылась для посетителей в 13:00 и будет работать до 00:00. Вход на Фестиваль болельщиков FIFA бесплатный для всех.

Напомним, 18 июня в Нижнем Новгороде состоялся матч Швеция – Республика Корея в рамках группового этапа Чемпионата. Стадион в этот день посетило около 42,3 тысяч зрителей.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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