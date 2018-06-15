Комиссия нижегородской Думы по строительству поддержала в I чтении новое положение о публичных слушаниях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре рекомендовала принять в первом чтении новое положение о проведении публичных слушаний. Такое решение было принято на заседании комиссии 19 июня 2018 года.



Сообщается, что документы приводят в соответствие с нормами градостроительного кодекса России, который ранее был дополнен новой статьей. На основании этого предлагается принять нормативно-правовой акт на уровне города.

Директор департамента строительства города Алла Коновницына попросила депутатов принять положение в первом чтении.

"Вопрос серьезный. Есть серьезные замечания со стороны правого департамента и прокуратуры города. Мы понимаем, что документ требует доработки. Но чтобы ускорить работу, я бы просил депутатов поддержать принятие положения, с условием того, что потом его будут дорабатывать", - сказал председатель комиссии Гордумы по строительству Андрей Дранишников ("Единая Россия").



Одно из замечаний прокуратуры (согласно норме градостроительного кодекса) – обязать администрацию внести изменение в положение, где предусмотреть пункт оповещения населения о планируемых публичных слушаниях через специальные информационные стенды. "В нормативно-правовом акте города не предусмотрено требование градкодекса о том, чтобы размещать информацию на стендах перед началом проведения слушаний. По закону определены места – либо около здания организатора проведения слушаний, либо в местах массового скопления населения, к примеру, около кремля. На данный момент информацию размещают только на сайте администрации или Гордумы, а также в газете "День города", - пояснил старший помощник прокурора города Игорь Агашин.



Кроме того, согласно новому положению, стать участником публичных слушаний можно, только если человек прописан на территории, которая подпадает под предмет слушаний либо живет неподалеку от этой территории. Коновницына ответила, что в отдельно взятых случаях, как например на слушаниях по Волжской пойме, где никто не прописан, участниками могут стать люди, проживающие неподалеку, их мнение будет учитываться.



Депутат Евгений Лазарев попросил не выносить вопрос на заседание Думы. "Этот документ не просто сырой, он не готов", - заметил он. Но большинство депутатов все равно проголосовали за принятие положения в первом чтении (за основу). Вопрос вынесен на заседание Думы 20 июня. После этого, на следующем заседании Думы депутаты будут рассматривать положение во втором чтении.