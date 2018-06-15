Посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Денис Черышев признан лучшим игроком матча Россия-Египет Спорт

Уроженец Нижнего Новгорода Денис Черышев признан лучшим игроком по итогам матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ между Россией и Египтом, который прошёл в Санкт-Петербурге 19 июня 2018 года.

Как сообщается на официальном сайте FIFA, полузащитник сборной России Денис Черышев по итогам матча с командой Египта получил приз Bud Man of the Match как лучший игрок встречи по версии болельщиков. Голосование проходило в онлайн-трансляции на сайте FIFA. Черышев во втором подряд матче Чемпионата мира становится лучшим игроком. Трофей футболисту вручила посол Ростова-на-Дону Виктория Лопырева.

Напомним, 19 июня сборная России победила Египет в матче первого тура группового этапа со счетом 3:1. Черышев на 58-й минуте забил второй мяч в игре.

В третьем туре группового этапа 25 июня Россия сыграет в Самаре с командой Уругвая, а египетская сборная в тот же день встретится с Саудовской Аравией в Волгограде.

Денис и Дмитрий Черышевы - послы Нижнего Новгорода как города-организатора Чемпионата мира по футболу.

СПРАВКА:

Денис Черышев родился в 1990 году в Нижнем Новгороде, где за местный "Локомотив" выступал его отец Дмитрий Черышев. В 1996 году Дмитрий перешёл в хихонский "Спортинг" и перевёз семью в Испанию.



В 2001 году, когда его отец перешёл в "Бургос", Денис перебрался в футбольную школу этого клуба, позднее он перешёл в школу "Реала". В 15 лет Дениса взяли в юношескую команду "Хувенил С". В 2010 году он поднялся в "Реал Мадрид Кастилья", вторую команду клубной системы после основы. 27 ноября 2012 года Черышев дебютировал в официальных матчах за "Реал", став первым российским игроком, сыгравшим за клуб. В 2013 году подписал новый контракт с "Реалом", рассчитанный до лета 2017 года. Через месяц после подписания контракта был отдан в аренду "Севилье" на сезон без права выкупа. 28 июня 2014 года Черышев был арендован на один сезон "Вильярреалом". В 2015 году "Реал", которому принадлежат права на Черышева, заявил, что в следующем сезоне не будет отдавать его в аренду и установил стартовую цену за его трансфер в размере 20 млн евро.



16 июня 2016 года подписал пятилетний контракт с "Вильярреалом".