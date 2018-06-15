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Экономика

Нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета почти на 162 млн рублей в июне

20 июня 2018 10:26  [158] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета на 161,7 млн рублей в июне. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании 20 июня 2018 года.

Изначально бюджетные статьи предлагалось увеличить на 111,67 млн рублей, но после новой редакционной правки от 19 июня, доходы и расходы вырастут еще на 50 млн рублей. Таким образом, общее изменение составит 161,7 млн рублей.

С учетом изменений доходы бюджета увеличатся до 32 млрд 334 млн рублей, расходы – до 33 млрд 526 млн рублей. Дефицит не изменится и составит 1 млрд 192 млн рублей.

Средства планируется направить на ремонт в школах и детских садах (почти 10 млн рублей), на содержание светофоров и дорожных знаков – 10 млн рублей, расходы на охрану свалки в Шуваловской промзоне – 1,2 млн рублей, вывоз мусора с кладбищ – 3,6 млн рублей, увеличение резервного фонда города – 10,3 млн рублей и другие расходы. Средства также будут направлены, на ремонт дорожных подходов к мостам через р. Ока - 69,88 млн рублей, транспортировку трамваев из Москвы в Нижний Новгород - 1,5 млн рублей, на проведение довыборов в Гордуму - 4,8 млн рублей и другие цели.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода увеличила в мае доходы и расходы бюджета-2018 на 832 млн рублей.

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