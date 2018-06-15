Yota выразила эмоции от победы сборной России по футболу над Египтом на 100 экранах в Москве

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Федеральный мобильный оператор Yota разместил анимированные ролики в поддержку сборной России по футболу на 100 диджитал-экранах в Москве после победы над Египтом 19 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 20 июня.
В поддержку болельщиков и российской команды Yota разместила анимированные ролики более чем на 100 диджитал-экранах в Москве сразу после завершения матча в 23:00 19 июня.
"Ролики содержат эмодзи, которые отражают эмоции российских болельщиков по итогам матча. Слоган кампании гласит "Когда переполняют эмодзи", - сообщается в пресс-релизе.
"Мы тоже в шоке!", - прокомментировали директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко и PR-директор Yota Ольга Алексеева.
Напомним, сборная России обыграла команду Египта в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ со счётом 3:1. Вторая победа позволяет российской команде досрочно рассчитывать на выход в плей-офф чемпионата.
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