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Общество

Нижегородская Дума утвердила 14 дополнительных мест для размещения рекламных конструкций в городе

20 июня 2018 13:21  [139] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума утвердила 14 дополнительных мест для размещения рекламных конструкций в городе. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании 20 июня 2018 года.

В адресный перечень мест размещения рекламных конструкций внесли 14 дополнительных позиций. Речь идет о рекламных щитах, флагштоках и уникальных нестандартных рекламных конструкциях.

Открытый аукцион пройдет в июне-июле. Рекламные конструкции будут размещены на ул. Телеграфной около дома № 1, три - на ул. Бринского; один на ул. Н. Сусловой напротив дома № 23А; один на ул. Июльских дней около ул. Витебской,1; один на ул. Родионова около ул. Лысогорской,2; четыре по пр. Ленина напротив дома № 41, около дома № 88Б и напротив дома № 69 по ул. Нахимова; один на ул. Плотникова; один на ул. Ванеева напротив дома № 102 и один на Комсомольском шоссе около дома № 12.

Департамент строительства администрации города рассчитывает, что это позволит привлечь в бюджет города 2,5 млн рублей.

Напомним, организация ООО "Капитал" займется сносом незаконных рекламных конструкций в Нижнем Новгороде до конца 2018 года.

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