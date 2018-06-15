Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде не вошло в проект региональной Стратегии-2035 Спорт

Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде не вошло в проект региональной Стратегии-2035. Проект Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, рассчитанной до 2035 года, опубликован на специальном портале в июне 2018 года.

Что касается хоккея, в разделе "Развитие спорта высших достижений" предусмотрена реконструкция нижегородского дворца спорта "Нагорный" (завершение строительства третьей очереди с тренировочной ледовой ареной для шорт-трека, фигурного катания и хоккея).

Все это входит в приоритетный проект "Строительство крупных специализированных спортивных сооружений, соответствующих стандартам проведения всероссийских и международных спортивных соревнований", в рамках которого предполагается реконструкция ряда специализированных спортивных сооружений (Гребного канала, дворца спорта "Нагорный" и других).

Задачу планируется начать выполнять не ранее 2020 года. Если точнее, с 2020 по 2029 год. В рамках соответствующей программы будет оценена целесообразность строительства объектов с учетом многих параметров, включая наличие аналогичных объектов в других регионах РФ, затраты на строительство и содержание, наличие спроса.

С такой же перспективой в регионе планируется строительство спортсооружений, соответствующих стандартам проведения всероссийских и международных соревнований в таких видах спорта, как легкая атлетика, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, лыжный спорт, игровые виды спорта, единоборства, водные виды спорта.

Напомним, вопрос строительства ледового дворца активно обсуждался в 2013-2014 годах при прежнем губернаторе Валерии Шанцеве. Предполагалось строительство арены, рассчитанной на 15 тысяч зрителей (дворец спорта "Нагорный" вмещает 5,6 тысяч человек). Уже было определено место – около пл. Комсомольской. Сначала предполагалось, что строительство начнется в 2014 году за счет инвестора, потом оно было отложено на неопределенное время. В 2015 году прошли публичные слушания по земельному участку под ледовый дворец, но инвестор в итоге так и не нашелся, проект реализован не был.