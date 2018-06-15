Последние новости рубрики Спорт
20 июня 2018 17:04  [54] Облправительство планирует разместить "Врачебно-физкультурный диспансер" на "Стадионе Нижний Новгород"
20 июня 2018 15:52  [475] Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде не вошло в проект региональной Стратегии-2035
20 июня 2018 12:46  [219] Нижегородская Дума одобрила передачу трамплина и СДЮСШОР в областную собственность
20 июня 2018 10:19  [426] Посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Денис Черышев признан лучшим игроком матча Россия-Египет
20 июня 2018 09:49  [1173] Сборная Хорватии прибыла в Нижний Новгород вечером 19 июня
20 июня 2018 07:55  [1574] Почти 20 тысяч человек посетили фан-зону в Нижнем Новгороде во время матча Россия-Египет 19 июня
19 июня 2018 23:10  [829] Сборная России обыграла команду Египта со счётом 3:1 в матче ЧМ 19 июня
19 июня 2018 14:01  [327] Олег Газманов выступит на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 19 июня
19 июня 2018 11:41  [464] ГУ МВД не выявило нарушений во время матча Швеция-Южная Корея на "Стадионе "Нижний Новгород" 18 июня
19 июня 2018 10:06  [211] Владеющая иностранными языками "туристическая полиция" начала работу в Нижнем Новгороде на время ЧМ
Спорт

Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде не вошло в проект региональной Стратегии-2035

20 июня 2018 15:52  [475] Спорт

Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде не вошло в проект региональной Стратегии-2035. Проект Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, рассчитанной до 2035 года, опубликован на специальном портале в июне 2018 года.

Что касается хоккея, в разделе "Развитие спорта высших достижений" предусмотрена реконструкция нижегородского дворца спорта "Нагорный" (завершение строительства третьей очереди с тренировочной ледовой ареной для шорт-трека, фигурного катания и хоккея).

Все это входит в приоритетный проект "Строительство крупных специализированных спортивных сооружений, соответствующих стандартам проведения всероссийских и международных спортивных соревнований", в рамках которого предполагается реконструкция ряда специализированных спортивных сооружений (Гребного канала, дворца спорта "Нагорный" и других).

Задачу планируется начать выполнять не ранее 2020 года. Если точнее, с 2020 по 2029 год. В рамках соответствующей программы будет оценена целесообразность строительства объектов с учетом многих параметров, включая наличие аналогичных объектов в других регионах РФ, затраты на строительство и содержание, наличие спроса.

С такой же перспективой в регионе планируется строительство спортсооружений, соответствующих стандартам проведения всероссийских и международных соревнований в таких видах спорта, как легкая атлетика, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, лыжный спорт, игровые виды спорта, единоборства, водные виды спорта.

Напомним, вопрос строительства ледового дворца активно обсуждался в 2013-2014 годах при прежнем губернаторе Валерии Шанцеве. Предполагалось строительство арены, рассчитанной на 15 тысяч зрителей (дворец спорта "Нагорный" вмещает 5,6 тысяч человек). Уже было определено место – около пл. Комсомольской. Сначала предполагалось, что строительство начнется в 2014 году за счет инвестора, потом оно было отложено на неопределенное время. В 2015 году прошли публичные слушания по земельному участку под ледовый дворец, но инвестор в итоге так и не нашелся, проект реализован не был.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph