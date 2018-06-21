Комитет по бюджету ЗС НО запросил у ХК "Торпедо" план финансового оздоровления клуба Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области запросил у ХК "Торпедо" план финансового оздоровления клуба. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 21 июня 2018 года.

Вопрос о "Торпедо" у депутатов возник в ходе обсуждения деятельности спортклубов, которые получают финансовые пожертвования. Как сообщил министр спорта области Сергей Панов, в настоящее время просроченная кредиторская задолженность хоккейного клуба составляет 484 млн рублей. Большую часть этой суммы составляют долги перед игроками по зарплатам и задолженность по оплате налогов.

"Деньги оказались просроченными, так как ряд компаний ранее отказались от своих спонсорских обязательств. Сейчас изменилась структура управления клубом, и к концу года задолженность планируется сократить на 200 млн рублей", - отметил Панов.

Председатель комитета Александр Шаронов выразил мнение, что сократить долг удастся, если никто не подаст иск о банкротстве клуба, и спросил о наличии плана финансового оздоровления "Торпедо".

Гендиректор ХК Ян Голубовский, присутствовавший на комитете, сообщил, что в настоящее время в клубе проходит аудиторская проверка. План финансового развития клуба, по его информации, будет подготовлен уже на следующей неделе.

По итогам обсуждения члены комитета решили вернуться к вопросу о "Торпедо" в июле. Голубовского депутаты попросили представить результаты аудиторской проверки и план финансового оздоровления.

"Я понимаю, что вам сейчас тяжело. К вам нет никаких претензий. Но нам бы хотелось понимать, как будет решаться вопрос", - сказал Шаронов, обращаясь к гендиректору клуба.

Напомним, в конце апреля 2018 года стало известно, что Ян Голубовский назначен гендиректором ХК "Торпедо" вместо Виктора Харитонова.