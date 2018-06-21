Регистрация браков пройдет на фан-фесте в Нижнем Новгороде 7 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Регистрация браков пройдет на фан-фесте в Нижнем Новгороде 7 июля. Об этом главное управление ЗАГС региона сообщило 18 июня 2018 года.

Согласно информации, в специально созданных свадебных зонах регистрацию проведут послы города-организатора и известные церемониймейстеры. Несколько десятков пар — победителей проекта будут приглашены на главную сцену для регистрации брака.

По информации организаторов церемонии, желающие зарегистрировать брак должны записать видеоролик о себе и выложить его в Инстаграм с хештегами #СвадьбаЧМ #ЧМ2018. Подробности – у организаторов акции.

Напомним, фестиваль проводится на пл. Минина и Пожарского с 14 июня до 15 июля. Его площадка работает с 13:00 до 00:00. Вход на площадку в игровые дни бесплатный. В неигровые дни площадка закрыта.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года проходят матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.