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Общество

"Нижегородское метро" сообщило об отсутствии ограничений в работе станции "Стрелка" в дни матчей ЧМ

21 июня 2018 15:55  [732] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МП "Нижегородское метро" сообщило об отсутствии ограничений в работе станции "Стрелка" в дни матчей Чемпионата мира по футболу.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в отделе движения нижегородского метрополитена 21 июня 2018 года, все станции метро, в том числе "Стрелка", в дни матчей Чемпионата мира по футболу работают без ограничений. "Никакой работы "только на вход" или "только на выход" нет, всё в штатном режиме. В дни матчей работаем до 02:00, интервалы движения поездов в это дополнительное время будем регулировать по заполняемости", - отметил собеседник агентства.

Ограничения доступа в метро коснутся только части перехода около железнодорожного вокзала. Как сообщается на сайте города-организатора ЧМ-2018, после окончания матча в течение двух часов (с 21:00 до 23:00) будет закрыт проход по подземному переходу со стороны ул. Советской до входа в вокзал. Вход в метрополитен будет производиться со стороны пригородных касс железнодорожного вокзала, из здания ЦУМа и с противоположного выхода, у метромоста. Как уточнили в отделе движения нижегородского метрополитена, непосредственно выходы из метро перекрываться не будут

Как сообщалось ранее, движение некоторых видов транспорта в Нижнем Новгороде в дни матчей продлено до 02:00. 21 июня, день игры между Аргентиной и Хорватией, с 17:00 будет перекрыт для пешеходов Канавинский мост. По нему в это время будет ходить дополнительный шаттл.

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