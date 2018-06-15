Дополнительные шаттлы будут возить пассажиров через Канавинский мост в Нижнем Новгороде в день матча ЧМ 21 июня Общество

Эмблема ЧМ по футболу 2018

Дополнительные шаттлы будут возить пассажиров через Канавинский мост в Нижнем Новгороде 21 июня. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 20 июня 2018 года.

Согласно информации, мост будет закрыт для пешеходов с 17:00. Для того, чтобы люди могли пересечь мост, по нему будут ходить шаттлы с пл. Благовещенской.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии начнется в 21:00. Вход на стадион будет открыт в 18:00. Для того, чтобы добраться до стадиона и уехать после окончания футбольного матча, предлагается воспользоваться специальными шаттлами и метрополитеном. С 18:00 до 23:00 станция "Стрелка" будет работать для подвоза, с 23:00 до 02:00 – для вывоза пассажиров. Кроме того, в этот день продлена работа автобусных маршрутов №№ 1, 3, 11, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 56, 57, 61, 64, 66, 68, 69, 90, а также трамвайных маршрутов №№ 2, 21 и троллейбусных маршрутов №№ 9, 13, 17, 31 21 до 02:00.

Также сообщается, что в 12:00 21 июня состоится товарищеский матч по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии.

Подробнее о работе транспорта для болельщиков можно узнать по ссылке. Вся необходимая информация о транспортных изменениях в целом размещена здесь.

Перед посещением матча важно ознакомиться со списком запрещенных предметов на стадионе. Кроме того, необходимо обратить внимание на правила поведения на стадионе.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года проходят матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.