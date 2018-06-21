Болельщики Аргентины одержали победу в товарищеском матче с болельщиками Хорватии в Нижнем Новгороде Спорт

эмблема ЧМ-2018

Болельщики Аргентины одержали победу в товарищеском матче по пляжному футболу 21 июня 2018 года с болельщиками Хорватии в Нижнем Новгороде со счетом 6:1. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, матч проходил на Гребном канале. Приглашенным гостем на матче стал посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018, бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который отметил высокую технику и мастерство иностранцев в работе с мячом.

Аргентинские болельщики по окончанию игры хором запели победную песню. Награждение команд призами от города-организатора ЧМ-2018 Нижнего Новгорода провел министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, который отметил, что в таких матчах всегда побеждает дружба.

Напомним, в 21:00 21 июня на стадионе "Нижний Новгород" состоится матч между сборными Аргентины и Хорватии.